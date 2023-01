Union Berlin verleiht Mittelfeldmann Tim Skarke an Schalke 04

Der 1. FC Union Berlin verleiht Mittelfeldspieler Tim Skarke nach Gelsenkirchen. Wie der Köpenicker Fußballbundesligist am späten Montagabend vermeldete, schließt sich Skarke für den Rest der laufenden Saison dem aktuellen Tabellenletzten FC Schalke 04 an.

Der 26-jährige Skarke war im vergangenen Sommer aus Darmstadt zu Union gewechselt, konnte sich dort allerdings keine große sportliche Rolle erspielen. Im bisherigen Saisonverlauf kam Skarke so auf lediglich sechs Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer – drei davon in der Liga, zwei in der Europa League und eines im DFB-Pokal.

"Mit dieser Vereinbarung wollen wir Tim die Möglichkeit geben, mehr Spielzeit zu bekommen. Diese können wir ihm aktuell nicht in ausreichendem Maße bieten", kommentiert Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert den Transfer und ergänzt: "Schalke ist auf uns zugekommen und wir haben mit der Vereinbarung auch Tims Wunsch entsprochen."