Neuzugang Josip Juranovic - So gut ist Unions Ryerson-Ersatz

Mo 23.01.23 | 09:58 Uhr | Von Till Oppermann

Bild: imago images/NurPhoto

Auch bei den Neuzugängen ist Union Berlin in der Bundesligaspitze angekommen. Der neue Rechtsverteidiger wurde auch mit Vereinen wie dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Kein Wunder: Denn Josip Juranovic ist vielseitig und offensivstark. Von Till Oppermann

Im europäischen Spitzenfußball ist "here we go" längst ein geflügeltes Wort. Fabrizio Romano – der mit seiner Redaktion häufig am schnellsten über die großen Spielerwechsel im Fußballgeschäft Bescheid weiß – kündigt damit auf Twitter und Instagram den Vollzug eines Transfers an. Mittlerweile schreibt Romano auch über den 1. FC Union: Als er am Freitagabend twitterte, der kroatische Rechtsverteidiger Josip Juranovic stehe kurz vor einem Wechsel zu den Eisernen, sorgte das für einige Aufregung.

Ruhnert erweitert Transferstrategie

Juranovic hatte mit seinen Leistungen bei Celtic Glasgow und der kroatischen Nationalmannschaft angeblich auch schon das Interesse von Chelsea, Atletico Madrid und dem FC Barcelona geweckt. Und jetzt soll dieser Spieler zu Union? Kein Wunder, dass es Geschäftsführer Oliver Ruhnert diesmal nicht gelang, den Transfer bis zum offiziellen Vollzug geheim zu halten. Lange zielte die Transferstrategie der Unioner auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern, die anderswo ins zweite Glied gerutscht waren und Zweitligaprofis, die den Sprung ins Oberhaus wagen wollten. Seit ungefähr anderthalb Jahren holt Union auch junge Spieler aus kleineren Ligen im Ausland wie Andras Schäfer und Tymoteusz Puchacz. Josip Juranovic ist ein anderes Kaliber. Zwar spielte er bisher in Kroatien, Polen und Schottland – Ligen, die ebenfalls nicht zur europäischen Spitze gehören – aber mit seinen 27 Jahren befindet sich Juranovic im besten Fußballeralter.

Union gehört zu den Großen

Der Außenverteidiger hat außerdem just eine überzeugende Fußball-WM hinter sich gebracht, bei der er mit dem kroatischen Nationalteam bis ins Halbfinale eingezogen ist. In Polen wurde Juranovic Meister, in seinem ersten Jahr bei Celtic gewann Juranovic das Double. Jetzt sagt er: "Mit dem Wechsel zu Union erfüllt sich für mich der Traum, in einer der besten Fußballigen der Welt spielen zu dürfen." Die Eisernen spielen zwar erst das vierte Bundesligajahr in ihrer Vereinsgeschichte. In der internationalen Wahrnehmung zählt Union aber offenbar schon zu den Großen.

Juranovic soll schnell weiterhelfen

Natürlich ist der Juranovic-Transfer eine Reaktion auf den Verlust von Julian Ryerson. Selbst Trainer Urs Fischer sagte, dessen Wechsel nach Dortmund habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt. "Das passt uns natürlich gar nicht", fügte Fischer an, der eben erst die achtwöchige Winterpause genutzt hatte, um mit seiner Mannschaft an der taktischen Variabilität zu arbeiten.

Der vielseitig einsetzbare Vizekapitän Ryerson war da natürlich fest eingeplant. Nicht umsonst kommentiert Geschäftsführer Ruhnert Juranovic folgendermaßen: "Wir sind überzeugt mit ihm einen Spieler zu verpflichten, der uns schnell weiterhelfen kann und freuen uns auf ihn." In den nächsten fünf Wochen hat Union zehn Spiele vor der Brust. Mit Juranovic steht auf der wichtigen Außenbahn eine neue Option bereit.

Wie Ryerson vielseitig einsetzbar

Es hilft, dass Josip Juranovic bei Celtic neben seiner Stammposition auf der rechten Seite auch schon als Linksverteidiger gespielt hat. Immerhin wurde auch Ryerson auf beiden Außenbahnen eingesetzt. Außerdem beherrscht der neue Kroate seine Rolle in verschiedenen Systemen: In Schottland spielte er meist als Rechtsverteidiger in einer Viererkette. In der kroatischen Nationalmannschaft ist Juranovic dagegen ein Schienenspieler, der wie sein Vorgänger Ryerson abgesichert von drei Innenverteidigern die gesamte Außenbahn beackert. Wer weitere Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger sucht, findet sie insbesondere in der Geschwindigkeit. Mit Ryerson haben die Eisernen einen der schnellsten Spieler im Kader verloren. Aber Oliver Ruhnert beruhigt: "Josip wird mit seinem Tempo, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gut zu uns passen."

Passsicher und Offensivstark

Welche besonderen Fähigkeiten Ruhnert da meinen könnte, wird schnell deutlich, wenn man sich die zahlreichen Highlightclips im Internet anguckt. Neben eiskalt verwandelten Elfmetern und guten Eins-gegen-Eins-Dribblings sieht man da eine weitere Stärke, die Union dringend benötigt: Juranovic ist ein herausragender Flankengeber. Das passt zu Urs Fischer: Denn mit 195 Flanken schlagen die Eisernen die zweitmeisten in der Liga. Generell scheint Juranovic Ryerson am Ball etwas vorauszuhaben. Dessen Passquote ist mit 74 Prozent in allen Wettbewerben eher mau. Juranovic kommt in seinen 29 Pflichtspielen für Klub und Nation auf 84 Prozent. Obendrein spielt er pro Spiel 1,1 Schlüsselpässe, die direkt zu klaren Torchancen führen – Julian Ryerson kommt auf 0,6. Celtic-Coach Ange Postecoglou sagt wehmütig: "Josip Juranovic verlässt uns als fantastischer Spieler."

Juranovic verspricht harte Arbeit

Bei all den sportlichen Vergleichen kommt ein Aspekt zu kurz, der vielen Unionern besonders wichtig ist. Wie passt Juranovic menschlich nach Köpenick? Immerhin war Julian Ryerson unter anderem deshalb ein Publikumsliebling, weil er in jedem Spiel sichtlich seine ganze Leidenschaft auf den Platz brachte. Zumindest die Reaktionen der Celtic-Fans auf den Abgang von "Fireball" Juranovic lassen darauf schließen, dass er ähnlich tickt. Niemand verliert ein böses Wort über den Kroaten. Juranovic selbst verspricht gegenüber den Klubmedien der Eisernen: "Herz und harte Arbeit." Beides wird er brauchen. Denn trotz hervorragender sportlicher Anlagen kann die Anpassung an die Bundesliga schwierig sein. Jordan Siebatcheu steht sicher bereit, um Juranovic einige Tipps zu geben.

