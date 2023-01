So 22.01.23 | 14:45 Uhr

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat einen Nachfolger für den abgewanderten norwegischen Außenverteidiger Julian Ryerson (Borussia Dortmund) gefunden. Vom schottischen Topklub Celtic Glasgow wechselt der kroatische Nationalspieler Josip Juranovic nach Köpenick. Nachdem seit einigen Tagen in mehreren Medien über die Anbahnung des Wechsels berichtet wurde, gab der Verein den Vollzug des Transfers am Sonntagmittag auch offiziell bekannt.

Juranovic kostet laut schottischen Medien rund acht Millionen Euro, zudem könnten noch Bonuszahlungen von drei Millionen Euro dazukommen [skysports.com]. Josip Juranovic war 2021 für drei Millionen Euro von Legia Warschau in die Premiership gewechselt, seitdem bestritt er 53 Partien für Celtic und wurde mit dem Klub jeweils einmal Meister und Ligapokalsieger.

Der Kroate hat zuletzt bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam machen können: Für die kroatische Nationalmannschaft kam der 27-Jährige als Außenverteidiger in Katar zu sechs Einsätzen - alle über die volle Distanz. Dazu ist Juranovic variabel und könnte auch im rechten Mittelfeld auflaufen.

"Mit dem Wechsel zu Union erfüllt sich für mich der Traum, in einer der besten Fußballigen der Welt spielen zu dürfen", wird der Kroate auf der Vereins-Website zitiert. "Die Bundesliga ist intensiv und robust und kommt so meinem Spiel zugute. Ich freue mich, bald vor den Fans an der Alten Försterei spielen zu können."