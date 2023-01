Do 26.01.23 | 22:04 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat Tennis Borussia am Donnerstagabend eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Mit 0:1 unterlagen die Berliner dem Chemnitzer FC und stecken damit weiter tief im Tabellenkeller fest. Derzeit sind sie mit acht Punkten nach 18 Spielen Vorletzter.

Im Berliner Mommsenstadion lief schon zu Beginn der Begegnung nichts wie geplant. Bei der Flutlichtanlage war eine Sicherung rausgeflogen, weshalb nur die Hälfte des Platzes beleuchtet wurde. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis das Problem behoben war und die Partie angepfiffen werden konnte.

Chemnitz erwischte daraufhin einen Traumstart und ging bereits in der vierten Minute durch Felix Brügmann in Führung. Die Gastgeber hatten Probleme mitzuhalten und schwächten sich noch vor der Pause selbst. Der Berliner Julien Damelang trat seinen Gegenspieler völlig unnötig auf und ein ganzes Stück vom Ball entfernt um und sah dafür die rote Karte (41.).

Zwar warf TeBe in der zweiten Halbzeit noch einmal alles rein und hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich, doch es gelang in Unterzahl nicht mehr, die Partie noch einmal zu wenden. Am Ende blieb es beim 0:1.