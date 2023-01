Für sein großes Engagement zum Thema Nachhaltigkeit hat der Schöneberger Fußballverein FC Internationale Berlin den "Großen Stern des Sports" in Gold erhalten. Auf dem dritten Platz landete ein Klub aus Brandenburg.

Der FC Internationale Berlin hat eine wichtige Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement im Sport erhalten. Auf einer Gala-Veranstaltung in Berlin überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Fußballklub aus Schöneberg am Montagvormittag den "Großen Stern des Sports" in Gold. Den dritten Platz im Bundeswettbewerb erzielte der Brandenburger Verein FSV Groß Kreutz (Havel).

Nach zuletzt zwei Jahren im digitalen Modus fand die Preisverleihung als Präsenzveranstaltung in Berlin statt.