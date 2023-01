Der junge deutsche Spielmacher Juri Knorr und Kapitän Johannes Golla waren vor 8.872 Zuschauern in der ausverkauften Bremer Arena mit jeweils sechs Toren die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Das Gislason-Team testet bereits am Sonntag (15:30 Uhr/zdf.de) in Hannover bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) ein weiteres Mal gegen Island.

Der Abflug in den Vorrundenspielort Kattowitz erfolgt dann am kommenden Donnerstag. Tags darauf steht am Freitag die erste Partie gegen Asienmeister Katar auf dem Plan. Weitere deutsche Gegner in Gruppe E sind Serbien am 15. Januar sowie Algerien am 17. Januar (alle 18:00 Uhr).