Die deutschen Handballer mit Füchse-Spieler Paul Drux haben die WM-Vorrunde mit einer makellosen Bilanz abgeschlossen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason schlug Algerien am Dienstag 37:21 (16:9) und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel.

WM-Vorrunde in Kattowitz

Kreisläufer Jannik Kohlbacher war vor rund 1.000 Zuschauern in der Spodek Arena in Kattowitz mit zehn Toren der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Drux erlebte seine Tor-Premiere bei diesem Turnier. Sportliche Bedeutung hatte die Partie nicht mehr, weil Deutschland schon zuvor als Gruppensieger festgestanden hatte.

In der Hauptrunde, in die Deutschland mit der perfekten Ausbeute von 4:0 Punkten einzieht, trifft die Mannschaft am Donnerstag zunächst auf Nordmazedonien/Argentinien. Weitere Gegner im Kampf um das anvisierte Viertelfinale sind die Niederlande und Norwegen.