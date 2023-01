Die Wasserfreunde Spandau 04 haben in der Champions League eine deutliche Heimniederlage kassiert. Am 6. Spieltag der Hauptrunden-Gruppe B unterlag der deutsche Rekordmeister in der Schwimmhalle Schöneberg am Mittwochabend dem italienischen Spitzenteam AN Brescia mit 10:16 (3:5, 2:4, 2:3, 3:4).

Damit verpasste Spandau - nach dem ersten Sieg in der Königsklasse gegen Budapest vor zwei Wochen - den zweiten Erfolg in Serie klar. Die Berliner bleiben mit fünf Punkten in der unteren Hälfte des Rankings hängen und konnten den Abstand zu den Top 4 nicht verkürzen, die nach der Hauptrunde die Final 8-Endrunde erreichen.