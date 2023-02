Alba Berlin hat den Einzug ins Finale des BBL-Pokals beim Top Four in Oldenburg verpasst. Am Samstagabend verlor der Titelverteidiger im Halbfinale gegen den FC Bayern München mit 77:83 (38:40) und muss nun ohne den Pokal in die Hauptstadt zurückkehren. Bester Berliner Werfer war Jaleen Smith mit starken 31 Punkten.