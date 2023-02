Alba vor Pokal-Halbfinale gegen Bayern - "Wir sind heiß, den Titel zu verteidigen"

Sa 18.02.23 | 10:51 Uhr | Von Marc Schwitzky

Bild: IMAGO / camera4+

Alba Berlin hat am Sonntag die Chance, das zwölfte Mal den Pokal zu gewinnen und damit den Titel zu verteidigen. Dafür müssen die Albatrosse allerdings zunächst an Bayern München vorbei. Von Marc Schwitzky

"Gerade in den Wintermonaten ist der Pokal was, worauf man sich freuen kann. Es geht um den ersten Titel in dieser Saison und wir sind definitiv heiß, den zu verteidigen", zeigt Nationalspieler Johannes Thiemann seine Freude auf das Final Four, das am Wochenende in Oldenburg ausgespielt wird. Der 29-jährige Power Forward von Alba Berlin muss es wissen, schließlich war er bei den letzten beiden Pokalsiegen der Berliner, 2020 und 2022, dabei. Nun haben die Albatrosse die Chance, den Erfolg vom vergangenen Jahr zu wiederholen. Um überhaupt in ein mögliches Endspiel gegen Gastgeber Oldenburg oder Ludwigsburg einzuziehen, müssen sie jedoch zunächst am Samstag Dauerrivale Bayern München im Halbfinale schlagen.

Bayern-Niederlage hat Alba-Manager Baldi "nicht so gefallen"

Die jeweiligen Vorzeichen der Begegnung sind recht verschieden. Während Alba sein letztes Ligaspiel gegen Crailsheim mit 91:85 gewann, haben die Münchener eine überraschend herbe 70:89-Niederlage gegen die Hamburg Towers erlitten. "Um ehrlich zu sein, hat mir das Ergebnis gestern nicht so gefallen", erklärt Alba-Manager Marco Baldi. Er erwartet nun einen Gegner mit geschärften Sinnen: "Da wird eine ganz andere Mannschaft auf dem Parkett stehen. Das ist eine ganz erfahrene Mannschaft und ein ganz erfahrener Club." Auch Johannes Thiemann will in das Ergebnis Bayerns nicht zu viel hineininterpretieren: "Man merkt, dass sie oft unkonzentriert an die Sache rangehen", sagt er über die national durchaus durchwachsene Saison des Rivalen. Allerdings, nicht ohne umgehend hinzuzufügen: "Ich glaube aber nicht, dass das im Top Four der Fall sein wird. Wir werden auf das stärkste Bayern treffen, wie das zu dieser Zeit sein kann." Baldi verweist gar demütig auf die eigene Inkonstanz. "Wir haben keine Stabilität und Überzeugung", sagt Albas Manager angesichts der zuletzt teils herben Niederlagen in der Euroleague. Auch auf nationalem Parkett präsentierten sich die Berliner diese Saison nicht immer stark, verloren allerdings dennoch – anders als ihr bayrischer Halbfinalgegner – bislang nur eine Partie. Bayerns Shooting Guard Andreas Obst glaubt folglich, dass es ein "heißer Kampf um das Finale" werden wird: "Es wird wieder sehr ausgeglichen sein und am Ende wird der Wille zählen."

Eintausend Fans begleiten Alba nach Oldenburg – Choreo geplant

In einem Duell, das wohl durch Kleinigkeiten entschieden wird, kann auch die Unterstützung der Fans ein wichtiger Faktor werden. Rund 1.000 Anhänger werden Alba nach Oldenburg begleiten. "Oldenburg ist immer so ein richtiger Hexenkessel, die Halle ist nicht so groß, aber trotzdem passen viele Zuschauer rein", sagt Albas Jonas Mattisseck und ergänzt: "Ich finde es immer total spannend, die unterschiedlichen Fans in der Halle zu sehen und wie sie sich gegenseitig hochpushen." Davon, dass die Fans am Wochenende einen Effekt haben werden, ist Mattisseck überzeugt: "Wir sind superstolz auf unsere Fans, die immer da sind, wenn es wichtig ist. Das wird uns mega pushen und allein deswegen werden wir 120 Prozent aus uns rausholen wollen." Die 1.000 mitreisenden Fans werden Alba nicht nur lautstark anpeitschen, auch visuell wird etwas geboten sein. Zum einen plant Fanklub Block 212 eine Choreographie, zum anderen werden die Supporter im Halbfinale einheitlich in Gelb auf den Rängen erscheinen.

Im Finale würde Alba auf Oldenburg oder Ludwigsburg treffen

Für die Finalbegegnung haben die Alba-Fans geplant, kollektiv in Blau zu kommen. Sollten die Berliner am Samstagabend ihr Match gegen Bayern gewinnen, würden entweder die Baskets Oldenburg oder die Riesen Ludwigsburg auf die Albatrosse warten - beide spielen wie Alba meist in gelb. Im gewohnten Top-Four-Modus steht das Finale direkt am Sonntag an. Auch einige personelle Fragezeichen könnten entscheidend dabei mitwirken, ob Alba den Titel verteidigt. Kapitän Luke Sikma (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Nationalspieler Maodo Lo (Knieprobleme) und Guard Tamir Blatt drohen körperlich bedingt auszufallen. „Bei Tamir sieht es am besten aus. Bei den anderen beiden müssen wir noch abwarten“, sagt Trainer Israel Gonzalez. Die Verletzungssorgen trüben die Stimmung bei Alba zwar ein wenig, doch die Aussicht auf die Titelverteidigung und Pokalsieg Nummer zwölf könnten die Albatrosse einmal mehr fliegen lassen.

Sendung: rbb24, 18.02.2023, 21.45 Uhr