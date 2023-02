Da wäre zum Beispiel die mangelnde Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen. "Das Wichtigste auf dem Platz ist: dass man miteinander redet", so der Coach. Gegen Luckenwalde war gerade in der ersten Halbzeit nichts davon zu sehen. Mehrfach hatten die Hausherren nach dem frühen 1:0 Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu treiben. "Wir spielen aber auch unterirdisch gegen den Ball und stehen zu weit auseinander", moniert Wollitz, der zugleich festgestellt hat, dass "wir als Mannschaft nicht funktionieren. Jeder spielt nur für sich."

Nach einer schwachen Leistung hat Energie Cottbus beim FSV Luckenwalde verloren. Durch die Niederlage müssen die Lausitzer die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost an Erfurt abgeben, die am Sonntag in Lichtenberg gewannen.

Hoffentlich wird der Stürmer aber bald zurückkehren, denn offensiv läuft bei Energie derzeit nicht viel zusammen. Beide Spiele im neuen Jahr gingen zu Null verloren (0:2 gegen Altglienicke, 0:1 gegen Luckenwalde). Und der letzte Treffer im alten Jahr (1:0 gegen Babelsberg) entstand aus einer Standardsituation heraus. "Das ist für eine Mannschaft, die in der Hinrunde die meisten Strafraumszenen hatte, ganz schlecht", so Wollitz, der seinen Blick aber nach vorn richten möchte.

Und als wäre das nicht schon Ärger genug, legt der Trainer auch an einer anderen Stelle den Finger in die Wunde. Der Einsatz auf dem Platz stimmt nicht. "Unsere Sprintwerte in den vergangenen beiden Spielen waren so schlecht wie noch nie in dieser Saison."

Denn in der Regionalliga sind gerade einmal knapp die Hälfte der Spiele absolviert. 16 Partien stehen noch aus. "Jede Mannschaft hat mal einen Rückschlag. Wichtig ist jetzt, dass wir nach den beiden Niederlagen jetzt die richtige Antwort geben. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Nun muss die Mannschaft zeigen, dass sie am Samstag unbedingt gewinnen will."

Um 13 Uhr gastiert im Stadion der Freundschaft der SV Lichtenberg. Der Sechzehnte der Regionalliga Nordost hat Anfang November das letzte Mal gewonnen. Gegen Lok Leipzig gab es ein 4:2. "Lichtenberg ist inzwischen ein fester Bestandteil der Liga. Allerdings ist die Abstiegsgefahr für sie groß."

Das hinderte die Berliner aber nicht daran, den neuen Spitzenreiter der Regionalliga, Rot-Weiß Erfurt, am Sonntag mächtig zu ärgern. Der 4:3-Siegtreffer der Thüringer fiel erst in der 88. Minute. "Aus meiner Sicht haben sie sehr unglücklich verloren", sagt Wollitz, der erwartet, dass "Lichtenberg gegen uns alles geben wird." So wie beim Hinspiel im August. Das endete 0:0. Noch so eine Nullnummer will Wollitz diesmal aber nicht erleben. Sonst droht die Gefahr, den Anschluss an Platz eins zu verlieren.