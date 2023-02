So 26.02.23 | 21:43 Uhr

Die Eisbären Berlin haben ihre Aufholjagd im Rennen um die Playoff-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Sonntagabend gewann der amtierende Meister vor 12.992 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen den ERC Ingolstadt mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Damit hat der Hauptstadt-Klub hat nach dem zweiten Sieg hintereinander nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz zehn. Leonhard Pföderl, Marcel Noebels, Manuel Wiederer, Zach Boychuk und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg.