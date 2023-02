Vor dem Europa-League-Duell in Amsterdam - Sheraldo Beckers offene Rechnung

Do 16.02.23 | 06:09 Uhr | Von Till Oppermann

Bild: Imago Images/Matthias Koch

Für Unions Angreifer Sheraldo Becker ist das Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam eine Heimkehr. Nach langen Jahren in der Jugend schaffte er nicht den Durchbruch. Im Union-Trikot kann er eine offene Rechnung begleichen. Von Till Oppermann



Beim 1. FC Union gibt es einige Bilder, an die sich Zuschauer in den letzten Jahren gewöhnt haben, wie zum Beispiel an den stoischen Kaugummi-Kauer Urs Fischer an der Seitenlinie. Ebenso typisch ist ein enttäuschter und wütender Sheraldo Becker. Obwohl der Angreifer seit mindestens einem Jahr Unions bester Offensivspieler ist, hat Urs Fischer ihn in dieser Bundesligasaison in 20 Einsätzen 20 Mal ausgewechselt. Der ehrgeizige Becker reagiert darauf in der Regel mit einem wütenden Gesicht. Gegen Mainz 05 flossen sogar einige Tränen. Kaum vorstellbar, wie er in seiner Heimatstadt Amsterdam reagieren würde, wenn Fischer ihn vom Platz nimmt. Immerhin ist Ajax Beckers Herzensklub und Jugendverein.



imago images / Pro Shots Vor dem Europa-League-Duell - Was Sie über Unions Europa-League-Gegner Ajax Amsterdam wissen sollten Der 1. FC Union steht vor einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Im Europapokal geht es gegen Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister prägte den modernen Fußball und ist ein selbsterhaltendes System. Von Till Oppermann

Becker kommt aus der berühmten Ajax-Akademie

Sheraldo Becker steht stellvertretend für eine Strategie, die es Ajax in den letzten Jahren ermöglicht hat, Eigengewächse wie Mathijs de Ligt, Donny van de Beek und Frenkie de Jong für Unsummen zu verkaufen. Die Scouts der Jugendakademie "de Toekomst" suchen schon im jungen Alter in Amsterdam und Umgebung nach neuen Talenten. Für die Auswahl der Talente hat Ajax ein spezielles Modell entwickelt: TIPS. Das steht für Technik, Intelligenz, Persönlichkeit und Schnelligkeit. Die Kombination dieser Eigenschaften macht für Ajax den perfekten Fußballer aus. Fast genauso wichtig, ist dass die Jungs aus Amsterdam und Umgebung kommen: Sie sollen möglichst lange bei ihren Familien wohnen. So wie Sheraldo Becker: Mit neun Jahren entdeckten die Ajax-Scouts Becker bei einem Jugendauswahltag. Danach durchlief das Talent alle Mannschaften bis zu den Profis. Für einen Einsatz in der ersten Mannschaft reichte es aber nicht. Obwohl Becker zum Kader für die Champions-League-Gruppenphase 2014 gehörte, spielte er nicht. Über die Stationen Zwolle und Den Haag landete er 2019 in Köpenick. Selbst wenn es nicht alle zu den Profis schaffen: Ajax bildet für ganz Europa aus.



Heute verkörpert Becker TIPS

Zu seiner Zeit sei es schwerer gewesen, bei den Profis zu debütieren als heute, findet Sheraldo Becker. Das Kapitel Ajax ist für den wechselwilligen Becker noch lange nicht abgeschlossen. Er sei dort aufgewachsen, sagt er. "Wofür Ajax steht und was der Verein für mich bedeutet, das wird sich nie ändern." Dazu passt, dass sich der 28-Jährige bei Union zu einem Topspieler entwickelt hat. Die TIPS-Eigenschaften verkörpert er mittlerweile. Um zu sehen, wie gut Becker technisch ist, reicht ein Video seiner Torvorlage aus dem Gruppenspiel gegen Union St. Gilloise, als er den Ball fein in die Spitze chippte. Seine Spielintelligenz beweist Becker mit den gezielten Tiefenläufen hinter die Kette regelmäßig. Die ehrgeizige Persönlichkeit sehen Fans an seinem Frust nach Auswechslungen. Und die Schnelligkeit? Mit 36 km/h-Topspeed ist Sheraldo Becker unter den fünf schnellsten Spielern der Bundesliga. Becker wird darauf brennen, allen bei Ajax zu beweisen, wie gut er geworden ist.



Imago Images/opokupix 1 min Europa League | Union in Amsterdam - Das bislang größte Spiel der Vereinsgeschichte Der 1. FC Union ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und in bestechender Form. Da kommt das Europa-League-Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam genau richtig. Der Gegner hat allerdings eine stolze Heimbilanz gegen deutsche Gegner. Von Jakob Rüger



Alles für Union

Zwar habe er bereits mit Zwolle und Den Haag häufiger gegen Ajax gespielt, so Becker auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Aber der Rahmen ist diesmal ein anderer. Becker freut sich auf die europäische Bühne: "Für mich und den Klub ist das etwas Schönes, in der Europa League auf K.o.-Ebene zu spielen." Becker weiß, was er dem 1. FC Union verdankt. Der Start in Deutschland sei für ihn nicht einfach gewesen, erinnert er sich. Aber Union sei ein warmherziger Verein. "Hier kennt jeder jeden." Ohne dieses familiäre Gefühl und die Geduld von Urs Fischer wäre Sheraldo Becker vielleicht gar nicht in der Position, ein Europapokalspiel in der Johan-Cruyff-Arena spielen zu können. Denn man sollte nicht vergessen: Bevor Becker in den vergangenen anderthalb Jahren zu dem Spieler avancierte, der er heute ist, war er lange nur Ersatz. Aber das Warten hat sich ausgezahlt: Bei Union ist er statistisch einer der kreativsten Stürmer Europas. Bei Ajax spielte er in einem ballbesitzorientierten System, erst Fischer formte Becker zum Konterstürmer. So ist der 28-Jährige endlich angekommen, wo er immer hinwollte: "Auf der größten Bühne". Vielleicht würde er bei einem Transferangebot von Ajax im Sommer schwach werden und zurückkehren. Aber vorerst gilt: alles auf Rot. Auch für Sheraldo Beckers Familie und seine Freunde, die ins Stadion kommen. "Sie drücken alle Union die Daumen."



Sendung: rbb24, 16.02.2023, 18 Uhr