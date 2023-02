Ja, seit mindestens 50 Jahren wird im Vatikan eine Meisterschaft ausgespielt, dazu ein Pokal und ein Supercup, also Meister gegen Pokalsieger. In den 1980er Jahren gab es kurze Unterbrechungen, als mal eine Saison nicht gespielt wurde. Auch in der Corona-Pandemie fiel der Spielbetrieb zwei Jahre aus.

Gibt es auch eine Frauenliga?

Nein. Es gibt nur eine Auswahl, in der Vatikanangestellte oder Ehefrauen und Töchter von Vatikanmitarbeitern spielen. In der Regel so vier-, fünfmal im Jahr auf Einladung zu Benefizturnieren in Italien. Im letzten Jahr gab es auch eine Partie gegen eine Frauenmannschaft in einem Frauengefängnis. Ein Spiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen ein ausländisches Team gab es bisher noch nicht. Das gegen die Berliner Auswahl im Juni ist das erste. Es gilt als Länderspiel und wird auch von den Hymnen beider Staaten begleitet. Es ist wohl auch ein Empfang in der Deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl geplant.