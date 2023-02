Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki erhält eine Wild Card für das WTA-Turnier in Berlin. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch in Berlin bekannt.

"So ist der Plan. Sabine hat sich das verdient", sagte Veranstalter Edwin Weindorfer. Die 33-Jährige freut sich über dieses Angebot. "Ich kann es kaum erwarten, im Steffi-Graf-Stadion im Hauptfeld zu spielen", sagte sie. Die Rasen-Veranstaltung findet vom 17. bis 25. Juni statt.