Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Montagnachmittag in einem Test gegen den Zweitligisten FC Hansa Rostock mit 2:3 verloren. Die Begegnung, zu der weder Zuschauer noch Medienvertreter zugelassen waren, fand über dreimal 30 Minuten statt. Die Treffer für Union erzielten Angreifer Sven Michel zum 1:1 (31.) und Mittelfeldmann Milos Pantovic zum 2:3 (83.). Für Rostock waren Nils Fröling mit einem Doppelpack (54., 58.) sowie Louis Köster (17.) erfolgreich.

Nur drei Tage nach dem bitteren Europa-League-Aus bei Saint-Gilloise hat Union Berlin in der Fußball-Bundesliga die Trendwende geschafft. Beim 2:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt konnten sich die Berliner dabei auf ureigene Tugenden berufen.

Die Gäste wurden wenige Stunden nach der Beurlaubung von Cheftrainer Patrick Glöckner von den beiden Co-Trainern Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers betreut.



In beiden Mannschaften kamen vor allem Reservisten und Nachwuchskräfte zum Einsatz. Bei Union waren die Profis Lennart Grill, Jakob Busk, Tim Maciejewski, Milos Pantovic, Levin Öztunali, Sven Michel und Kevin Behrens dabei. Union hatte erst am Sonntagabend in der Alten Försterei seine Bundesligabegegnung des Spieltags gegen Eintracht Frankfurt bestritten (2:0).