74:96-Niederlage in der Euroleague

Do 09.03.23 | 20:23 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben auch ihr zweites Euroleague-Spiel der Woche verloren. Am Donnerstagabend unterlag die Mannschaft von Israel Gonzalez 74:96 gegen Virtus Bologna (14:22, 19:27, 26:28, 15:19). Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit zwölf und Luke Sikma mit elf Punkten.

Vor 8.255 Zuschauenden fanden beide Mannschaften zu Beginn nicht richtig ins Spiel. Die Gastgeber machten aber weniger Fehler und gingen so 6:0 in Führung. Doch Bologna fand kurz danach den eigenen Rhythmus und traf Wurf um Wurf. Alba gelang das wie schon gegen Zalgiris Kaunas nicht.

Mitte des zweiten Viertels betrug der Rückstand so bereits 16 Punkte (19:35). Alba ließ die Gäste zu einfach zu Punkten kommen und haderte in der Offensive. Und Bologna traf nun fast alles. Jegliches Aufbäumen der Berliner wurde so von den Italienern sofort erstickt.

Alba kam dann zwar mit neuem Schwung aus der Kabine und wieder auf acht Zähler heran (48:56). Aber Bologna antwortete mit Star-Spieler Milos Teodosic, der jetzt nach Belieben traf. So wuchs der Rückstand Ende des dritten Viertels auf 20 Punkte an (54:74). Am Ende war Alba dann chancenlos.