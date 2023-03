So 12.03.23 | 19:26 Uhr

Bei einer Niederlage gegen den amtierenden Meister aus Freiburg wäre ein Abrutschen auf Rang sieben möglich gewesen. Dann hätte in der ersten K.O.-Runde die deutlich stärker eingeschätzte Mannschaft aus Keltern gewartet, gegen die es in der Hauptrunde zwei deutliche Niederlagen gesetzt hatte.

Die Damen-Mannschaft von Alba Berlin hat die Hauptrunde ihrer Premierensaison in der Basketball-Bundesliga auf einem starken Rang sechs abgeschlossen. Dank eines ungefährdeten 85:56-Erfolgs über die Eisvögel Freiburg gelang somit nicht nur die Revanche für die bittere Hinspiel-Niederlage (69:80) Ende November. Zugleich ist damit gesichert, dass die Berlinerinnen die Ende März beginnende Playoff-Phase gegen den Drittplatzierten Herner TC eröffnen.

Gegen Freiburg hingegen konnte Alba in der heimischen Sömmeringhalle und vor über 2.000 Zuschauern gleich früh im Spiel die Weichen auf Sieg stellen. Mit 25:10 ging das erste Viertel an die Gastgeberinnen. Doch auch die folgenden Viertel konnten die Berlinerinnen für sich entscheiden, wenn auch knapper (21:19, 18:14). Im Schlussviertel (21:13) dann war auch der letzte Widerstand gebrochen.

Ob es zum Playoff-Auftakt gegen Herne ähnlich deutlich wird, darf bezweifelt werden. In der Hauptrunde waren jeweils die Heimteams erfolgreich. Einem 77:66-Erfolg Albas in Berlin folgte eine 51:56-Niederlage in Herne.