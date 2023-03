Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben eine erfolgreiche Endrunden-Premiere gefeiert. Im Auftaktspiel der Playoffs gewann die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera auswärts beim Herner TC nach Verlängerung mit 88:84. Damit gehen die Berlinerinnen in der Serie mit 1:0 in Führung, zwei Siege sind für den Einzug ins Halbfinale nötig.

In einer engen Partie gelang es während der regulären Spielzeit keiner der beiden Mannschaften, sich entscheidend abzusetzen. So ging es mit einem Stand von 75:75 nach dem vierten Viertel in die Verlängerung. Dort gerieten die Berlinerinnen dann schnell mit fünf Punkten in Rückstand, konnten das Spiel am Ende aber noch zu ihren Gunsten drehen.

Am 31. März (19 Uhr) empfängt Alba das Team aus Nordrhein-Westfalen für die zweite und möglicherweise entscheidende Erstrunden-Partie.