In der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin am Donnerstagabend eine Niederlage hinnehmen müssen. In der Belgrader Stark-Arena verlor der deutsche Meister mit 74:88 (44:42) gegen Partizan und bleibt somit Schlusslicht im europäischen Wettbewerb. Vor allem ein schwaches drittes Viertel bescherte Alba am Ende die Pleite. Bester Berliner Werfer war Maodo Lo mit 17 Punkten.

Schon in der vergangenen Woche war Alba in der Euroleague in Belgrad zu Gast gewesen. Das Spiel gegen Roter Stern hatten die Berliner mit 87:72 damals deutlich für sich entscheiden können.