An diesem Dienstag spielen die Eisbären eines der unzähligen DEL-Spiele, gegen die Hannover Scorpions. Es steht 2:2, Ustorf gab eine Torvorlage, als ein Gegenspieler ungebremst in ihn hineinfährt. Sein Kopf schnellt nach hinten und schlägt hart auf dem Eis auf.

Sein letztes Eishockey-Spiel bestreitet Stefan Ustorf am 6. Dezember 2011 für die Eisbären Berlin. Zu dem Zeitpunkt hatte er in gut 20 Jahren bereits in mehr als 1.200 Partien auf dem Eis gestanden. Gerne hätte er das auch darüber hinaus getan.

In einem Interview mit dem "Spiegel" nach seinem offiziellen Karriereende beschreibt der Ex-Nationalspieler seinen Alltag als "Albtraum". Doch Ustorf arbeitet sich zurück. Verschiedene Therapien helfen, um die ständigen Kopfschmerzen zu lindern. 2014 ist er so weit, dass er bei den Eisbären im Management anfangen kann.

"Ich habe nach der letzten Verletzung zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, um körperlich an einen Punkt zu kommen, an dem ich wieder normal funktionieren kann", sagt Ustorf heute im Gespräch mit rbb|24. "Ich hatte große Probleme: körperlich, aber auch mental. Außerdem musste ich mich ein paar Mal operieren lassen, um die chronischen Schmerzen in den Griff zu bekommen", beschreibt der 49-Jährige den nervenaufreibenden Rehabilitierungsprozess. "Es ging irgendwann nur noch darum, Wege zu finden, damit man wieder funktioniert."

Ustorf sagt, das Schädel-Hirn-Trauma sei der ausschlaggebende Punkt gewesen. "Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat". Die Blessur war aber beileibe nicht die erste Kopfverletzung in seiner Karriere. Immer wieder hat er kleinere oder größere Gehirnerschütterungen, kehrt jedes Mal möglichst schnell wieder auf das Eis zurück. "Alles, was ich gemacht habe, hat sich in dem Augenblick als die richtige Entscheidung angefühlt", sagt Ustorf heute, wenn er auf seine Laufbahn zurückblickt. "Sicherlich wäre es mir aber lieb, ich hätte zu manchen Zeitpunkten gewusst, was das für Spätfolgen haben kann", ergänzt er. "Da geht es nicht nur um Kopfverletzungen, sondern auch um andere Blessuren, mit denen man aufs Eis gegangen ist und gesagt hat: Das lasse ich nach der Saison behandeln. Das ist jetzt nicht so schlimm." Neben den kognitiven Einschränkungen hat Ustorf heute ein künstliches Schulter- und ein steifes Handgelenk.

Die Frage, ob im Eishockey immer noch zu wenig auf mögliche Risiken hingewiesen und Langzeitfolgen unterschätzt werden würden, verneint er entschlossen. "Das hat sich sehr zum Positiven verändert", sagt Ustorf, der mit den Eisbären insgesamt sechs Mal Deutscher Meister wurde. "Die Spieler sind viel besser unterrichtet, was das angeht. Sie können aus der Vergangenheit lernen. Die Spieler gehen mittlerweile respektvoller miteinander um und auch die Medizin hat sich verbessert", so Ustorf. "Das Eishockey, was ich in den 1990er Jahren mitgemacht habe, gibt es heute nicht mehr – zum Glück."