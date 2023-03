Vor jedem Heimspiel von Hertha BSC, wenn die Mannschaften auf den Rasen laufen, recken die Fans im Olympiastadion die Schals in die Luft und Frank Zanders Hymne "Nur nach Hause" ertönt. Es ist ein festes Ritual, das für die Fans der Blau-Weißen nicht wegzudenken ist. Und das nun schon seit Jahrzehnten - denn in diesen Tagen wir die Hymne 30 Jahre alt.

Im März 1993, dem Jahr, in dem die "Hertha Bubis" im DFB-Pokal für Furore sorgten, entstand der Song. In der Halbzeitpause des Halbfinales von Herthas zweiter Mannschaft gegen den Chemnitzer FC spielte Zander am 31. März das Lied zum ersten Mal. Ein privater Radiosender und Sponsor des Amateurteams hatte den gebürtigen West-Berliner gebeten, ein paar Songs vor der Ostkurve anzustimmen.

Zwar sei "Nur nach Hause" - eine Cover-Version von Rod Stewarts Hit "We are sailing" - bereits einige Jahre zuvor in einer Bar auf Ibiza entstanden, verriet Zander einmal in einem Interview. Damals habe diese Fassung allerdings noch keinen Hertha-Bezug gehabt. Den Text, der noch heute von vielen Fans geliebt und lautstark mitgesungen wird, habe er erst in der Nacht vor dem Halbfinale gegen Chemnitz geschrieben.

Während der Aufführung des Lieds am Spieltag habe ihm dann sein Sohn auf die Schulter getippt und in die Kurve gezeigt. "Da waren die ersten, die ihre Schals geschwungen haben", erzählt Zander. Der Song sei damit in der Ostkurve angekommen und "seitdem nicht mehr wegzudenken". Dass das Lied auch heute noch zu Hertha, seinen Fans und ins Olympiastadion passe, liege vor allem an der Harmonie, die "Nur nach Hause" entfache, meint der 81-Jährige.