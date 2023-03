Der Aufsichtsrat wurde durch eine Satzungsänderung von neun auf fünf Mitglieder verkleinert. Zwei Sitze davon darf der neue Investor besetzen und macht das höchstpersönlich mit seinen Gründern Josh Wander und Steven Pasko. Die übrigen drei Sitze besetzen nach wie vor von Hertha ernannte Mitglieder. Der Aufsichtsrat hat vor allem eine überwachende Funktion, er bekommt die Finanzberichte der Geschäftsführung vorgelegt, in Entscheidungen des Alltagsgeschäfts ist er nicht eingebunden.

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass der neue Investor 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernimmt. Eine Interpretation des "Kicker", wonach dem Verein dadurch Macht verloren ginge, dürfte aber nicht zutreffen. In dem Bericht des Sportmagazins hieß es, Hertha hätte nun keine sogenannte Sperrminorität mehr, weil weniger als ein Viertel der Aktien dem Verein gehören. Sperrminorität bedeutet, dass eine Minderheit Beschlüsse verhindern kann, für die per Gesellschaftsrecht eine Dreiviertel-Mehrheit notwendig ist, zum Beispiel Satzungsänderungen oder Firmenfusionen. Im Rahmen des 777-Einstiegs wurde allerdings auch ein Passus in die Satzung eingefügt, der besagt, dass höchstens 63,2 Prozent der Aktien des Mehrheitseigentümers (777) stimmberechtigt sind. Die Machtverhältnisse bleiben also ähnlich wie zuvor.

In der aktuellsten im Handelsregister abrufbaren Satzung vom Freitag fehlt - trotz des protokollierten Beschlusses - übrigens einzig der vereinbarte Paragraph zur künftigen Gewinnbeteiligung des Investors. Alle anderen bei der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Änderungen wurden bereits eingetragen. Wie relevant er einmal wird, ist ohnehin nicht absehbar. In den vergangenen Jahren erwirtschaftete Hertha nur hohe Verluste statt Gewinne.