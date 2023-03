251 Spiele hat Siegfried Kirschen insgesamt in der DDR-Oberliga als Unparteiischer geleitet, dazu als Fifa-Schiedsrichter auch zahlreiche internationale Partien gepfiffen. Zwischen 1974 und 1991 war Kirschen so bei 43 Europacup-Spielen sowie 24 Länderspielen im Einsatz – unter anderem bei insgesamt vier Partien der Fußball-Weltmeisterschaften 1986 in Japan sowie 1990 in Mexiko.

Quasi nahtlos verlief der Übergang Kirschens vom Schiedsrichter-Wesen in seinen Funktionärs-Job: Mit der Gründung des Brandenburger Landesverbandes übernahm er am 28. Juli 1990 das Amt als dessen Präsident. 28 Jahre lang war er anschließend als solcher tätig, ehe er im Jahr 2018 von Nachfolger Jens Kaden beerbt wurde.

"Er hat sich um den Fußball in Brandenburg in herausragender Weise verdient gemacht", sagt Kaden über seinen Vorgänger und ergänzt: "Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und freuen uns, ihm diese besondere Würdigung zukommen zu lassen." Den Rahmen hierfür bietet die Übergabe des "Kristallfußballs" am 6. April in Cottbus.