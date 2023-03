Drei Tage nach dem aufwühlenden Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Saint-Gilles (3:3) und vier Tage vor dem Rückspiel in Belgien heißt es für die Mannschaft von Fußball-Bundesligist Union Berlin: Bundesliga-Alltag. Wobei das angesichts der immer noch jungen Bundesliga-Historie des Vereins und angesichts des sensationellen Saisonverlaufs ein alles andere als grauer Alltag ist.

Zumal die Berliner den heutigen Gegner aus Wolfsburg zwar unlängst im DFB-Pokal-Achtelfinale bezwingen konnten, in der Volkswagen-Arena jedoch noch nie gewinnen konnten. Drei Mal trat Union bisher in Wolfsburg zu Bundesliga-Spielen, drei Mal setzte es eine Niederlage. Dabei gelang den Berliner kein einziger Treffer. Ein Gefühl, dass sie in Köpenick zurzeit leider zur Genüge kennen, schließlich wartet die Mannschaft in der Liga ebenfalls seit drei Spielen auf einen eigenen Torerfolg.