Möglich wäre ein Umzug in das Cottbuser Stadion der Freundschaft, was Krieschow bislang ablehnt. Energie Cottbus würde zudem eine Austragung der Partie am Ostermontag bevorzugen. An diesem Tag hat Krieschow nach einer Verlegung allerdings ein Oberliga-Duell beim VfL Halle. Cottbus muss an dem Mittwoch vor dem Pokalspiel in der Regionalliga gegen Viktoria Berlin antreten und wünscht sich daher eine längere Pause bis zum Pokal-Halbfinale.

Das letzte Wort hat der Fußball-Landesverband, der sich noch in enger Abstimmung mit der Polizei befindet. Für Mittwochnachmittag ist eine Presseerklärung angekündigt.