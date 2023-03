Die Spannung im Kampf um die Meisterschaft könnte in der Regionalliga Nordost in dieser Saison wohl kaum größer sein. Nachdem lange Zeit die gesamte obere Tabellenhälfte in Schlagdistanz zur Spitze war, kristallisiert sich mittlerweile nach und nach ein Zweikampf heraus.

Dass Erfurt in der Regionalliga direkt um die Meisterschaft und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mitspielen würde, überrascht selbst den eigenen Trainer. "Natürlich war das Ziel, diesen tollen Traditionsklub in ruhigere Gewässer zu bringen und zu sportlichen Erfolgen zu verhelfen, aber es war nicht absehbar, wie schnell das geht", sagt Fabian Gerber.

Dabei liegen die besseren Zeiten noch gar nicht so lange zurück. In der Saison 2004/05 spielte RWE noch in der 2. Bundesliga und war später eines der Gründungsmitglieder der 3. Liga, in der sich der Verein ein Jahrzehnt lang immer im Tabellenmittelfeld bewegte. 2018 folgte der sportliche Niedergang: Als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht kam Erfurt in finanzielle Schwierigkeiten und meldete Insolvenz an. Der damit verbundene Punktabzug besiegelte den Abstieg in die Regionalliga, womit der Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte nur noch viertklassig spielte. Mit Hilfe von Sponsoren sollte es schnell zurück nach oben gehen, doch die Finanzprobleme setzten sich fort, sodass die erste Mannschaft 2020 den Spielbetrieb einstellen musste und in die Oberliga abstieg.

Gerade als der Traditionsklub am Boden schien, brachte ein Familien-Duo neue Hoffnung nach Erfurt. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Franz Gerber wurde zum neuen Geschäftsführer und installierte im Sommer 2021 seinen Sohn Fabian als Trainer. Dieser führte die Mannschaft direkt zu einer Rekordsaison: Mit 20 Punkten Vorsprung wurde Rot-Weiß in der Südstaffel der Oberliga Meister und gewann dabei die letzten 19 Spiele in Folge. "Es war erst einmal der Plan, hier gewisse Strukturen reinzubringen. Am Anfang der Oberliga-Saison war an einen Aufstieg nicht zu denken", erinnert sich Trainer Gerber.