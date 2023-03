Zunächst brachte Marvin Kleihs den BFC in der 16. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Alexander Siebeck (45.+2). In der 81. Minute erzielte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0-Endstand.

Der BFC Dynamo hat in der Fußball-Regionalliga-Nordost einen verdienten Sieg beim Tabellenletzten Tennis Borussia eingefahren. Das Team von Trainer Heiner Backhaus gewann am Samstag im Mommsenstadion mit 3:0 (2:0).

Eine überraschende Heimniederlage kassierte der SV Babelsberg 03. Das Team von Trainer Markus Zschiesche verlor gegen Aufsteiger Greifswald mit 1:2 (1:1).

Zwar brachte Rudolf Ndualu Babelsberg zunächst in Führung (10.), die Gäste glichen allerdings noch in der ersten Hälfte durch Fabio Schneider aus (42.). Anthony Syhre erzielte schließlich den schönen Siegtreffer (72.). Durch den Erfolg zieht Greifswald in der Tabelle an Babelsberg vorbei und steht nun auf dem elften Platz, Babelsberg belegt Rang zwölf. Die Brandenburger haben allerdings noch ein Spiel weniger als Greifswald.