Das Regionalliga-Spiel von Tennis Borussia gegen Lok Leipzig, das für kommenden Mittwoch angesetzt war, ist abgesagt worden. Das hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag mitgeteilt. Grund sei die Unbespielbarkeit des Platzes im Berliner Mommsenstadion, der Heimstätte von Tennis Borussia. Ein Nachholtermin für die Partie steht demnach noch nicht fest.

Zahlreiche weitere, zuletzt abgesagte Partien mit Berliner und Brandenburger Beteiligung wurden unter dessen vom NOFV neu terminiert. So soll etwa das Auswärtsspiel von Tennis Borussia beim Greifswalder FC am Dienstag, den 21. März, um 15:30 Uhr nachgeholt werden. Der BFC Dynamo trägt sein Heimspiel gegen Viktoria 89 ebenfalls am 21. März um 19 Uhr aus.

Alle Nachholtermine auf einen Blick:

Di. 21.03.2023, 19:00, VSG Altglienicke – SV Babelsberg 03

Di. 21.03.2023, 15:30, Greifswalder FC – Tennis Borussia Berlin

Di. 21.03.2023, 19:00, BFC Dynamo – FC Viktoria 1889

Mi. 22.03.2023, 19:00, VfB Germania Halberstadt – Hertha BSC II

Sa. 25.03.2023, 13:00, SV Lichtenberg 47 – SV Babelsberg 03

Mo. 27.03.2023, 19:00, Berliner AK 07 – BSG Chemie Leipzig

Di. 28.03.2023, 19:00, FC Rot-Weiß Erfurt – FSV 63 Luckenwalde