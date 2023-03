Nach drei Tagen folgte jedoch das Ende der Träume, rund 1.000 Kilometer von der Küste entfernt. Im Rumpf entdeckt die Crew einen Schaden in der Bodenstruktur: Die in Carbonschichten eingelassenen Kevlarwaben waren teilweise aufgeweicht. Bei einem bis zu sieben Meter hohem Wellengang war die Weiterfahrt zu gefährlich. Die fünfköpfige Besatzung musste wieder umkehren nach Kapstadt.

"Wäre dieser Bruch weiter südlich passiert, irgendwo an der Treibeis-Grenze, da ist ein normaler Notfall-Zugriff nicht mehr möglich", sagte Stanjek dem rbb bei einem Gespräch in seiner Berliner Heimat an der Müggelspree: "Das ist außerhalb der Helikopter-Reichweite." Da müsse man dann schon "im Extremfall drei, vier, fünf Tage warten", bis man abgeholt werde. Rückt man den unglücklichen Renn-Abbruch in diese Perspektive, lässt sich tatsächlich sagen: Glück im Unglück.

Dennoch ist die Enttäuschung enorm bei dem gebürtigen Rüdersdorfer. Jahrelang hatte er sich auf die Teilnahme am "Ocean Race", der härtesten Team-Hochseeregatta der Welt, vorbereitet. Und ausgerechnet in dem Streckenabschnitt, dem der 41-Jährige am meisten entgegengefiebert hatte, war früh Schluss, nachdem man zuvor so viele Widrigkeiten gemeistert hatte: Sturmböen, ein gerissenes Segel, Seekrankheit. "Es klafft eine Lücke in dieser Weltumseglung. Eine, die sehr schmerzt, weil es für mich die reizvollste Etappe war", sagt Stanjek. "Das Südpolarmeer zu durchsegeln und das Kap Horn zu umrunden - das war ein Lebenstraum."