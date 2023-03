Am Samstag (20 Uhr) beginnt für die BR Volleys die heiße Phase der Saison. Mit einem Heimspiel gegen den TSV Haching München starten die Berliner Volleyballer in die Playoffs. In einer Best-of-Three-Serie wird um den Einzug ins Halbfinale gespielt.

Wenige Tage vor dem Auftakt wurden die Spieler und Fans von einer Nachricht überrascht, die insbesondere viele Anhänger traurig gemacht haben dürfte. Der langjährige und überaus erfolgreiche französische Trainer Cedric Enard wird nach der Spielzeit bei den Berlinern aufhören und sich eine Pause vom Volleyball-Geschäft erlauben. Sein vorerst letztes großes Ziel: seine insgesamt vierte Deutsche Meisterschaft mit den BR Volleys.