3:0-Sieg in Wiesbaden

Der SC Potsdam hat die Negativserie in der Volleyball-Bundesliga gestoppt und sichert sich wichtige Punkte im Kampf um einen guten Playoff-Platz. Nach fünf Niederlagen in Folge (einmal im DVV-Pokalfinale sowie je zweimal im Europapokal und in der Bundesliga) konnten die Potsdamerinnen beim VC Wiesbaden souverän mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:22) gewinnen. Beste Spielerin auf Seiten des SC war Außenangreiferin Laura Emonts.