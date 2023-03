Die Netzhoppers aus Königs-Wusterhausen haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga in Giesen verloren und damit nach zuletzt zwei Siegen wieder einen Dämpfer erlitten. Vor 1.300 Zuschauern in Hildesheim unterlagen die Brandenburger mit 0:3 (26:28, 24:26, 18:25), hätten sich nach zwei knappen ersten Sätzen aber durchaus auch eine 2:0-Führung erspielen können. Mit elf Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski in ihrer Fünfergruppe Dritter.