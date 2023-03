Playoff-Auftakt - BR Volleys siegen gegen Haching - Niederlage für die Netzhoppers

Sa 25.03.23 | 21:45 Uhr

Die BR Volleys haben ihr Auftaktspiel in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Mit einem souveränen Auftritt schlugen sie den TSV Haching München vor heimischem Publikum mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:10) und gingen somit in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung. Die nächste Begegnung findet am 2. April in Unterhaching statt. Dort könnten die Berliner mit einem Sieg den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Wenige Tage nachdem Trainer Cedric Enard seinen Abgang zum Saison-Ende verkündet hat, starten für die BR Volleys die Playoffs. Los geht es gegen den TSV Haching München.

Knapp 3.500 Zuschauer sahen in der Max-Schmeling-Halle eine von Anfang bis Ende solide Leistung der Volleys, die aber nicht an ihre Leistungsgrenze gehen mussten. Haching war stark geschwächt mit nur neun Spielern angereist und den Gastgebern in allen Bereichen unterlegen. Unter der Regie von Zuspieler Johannes Tille gerieten die Berliner in keiner Phase des Spiels in Gefahr, einen Satzverlust hinnehmen zu müssen. Als erfolgreichste Angreifer beim Sieger holten Ruben Schott und Krauchuk jeweils zwölf Punkte. Auch Timothée Carle punktete noch im zweistelligen Bereich (10). Krauchuk wurde hinterher nicht nur als wertvollster Spieler (MVP) geehrt, sondern hatte kurz zuvor auch noch den ersten Matchball für seine Mannschaft mit einem Ass verwertet.

Netzhoppers verlieren in Lüneburg

Weniger erfolgreich lief das erste Playoff-Spiel für die Netzhoppers KW-Bestensee. Der Außenseiter verlor am Samstag beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg mit 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25). In der Serie muss das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen. Ansonsten wäre die Saison für die Netzhoppers beendet. Es war die dritte Niederlage für KW im dritten Spiel gegen Lüneburg in dieser Spielzeit. Im ersten Durchgang lagen die Gastgeber schnell deutlich vorne und entschieden ihn souverän für sich. Den zweiten Satz konnten die Brandenburger zunächst noch ausgeglichener gestalten, verloren ihn am Ende aber ebenfalls 14:25. Die Netzhoppers steigerten sich dann im dritten Abschnitt und blieben auch im vierten lange ebenbürtig, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.