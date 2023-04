Stürmer Kevin Clark und die Eisbären Berlin haben sich auf eine sofortige Vertragsauflösung verständigt. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Dafür kehrt dessen kanadischer Landsmann Blaine Byron zurück.

Der 28-Jährige, 2021/22 im Meisterkader der Eisbären, kommt von IK Oskarshamn aus Schweden. "Er hatte einen großen Anteil am Gewinn unseres Meistertitels vor einem Jahr. Blaine kennt die DEL und hat in seiner Zeit in Berlin bewiesen, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann", sagte Sportdirektor Stephane Richer.

Clark spielte seit dem Sommer 2021 für die Berliner, sammelte in 124 Spielen 81 Scorerpunkte und holte im Vorjahr an Byrons Seite den DEL-Titel. "Mit Blick auf die Ausrichtung der Mannschaft haben wir gemeinsam mit Kevin diese schwierige Entscheidung getroffen", so Richer zur Trennung.