Die Eisbären treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Eishockey-Bundesligist, der in dieser Saison als Titelverteidiger die Playoffs verpasst hatte, am Mittwoch mitteilte, wechselt Verteidiger Ben Finkelstein zur kommenden Saison nach Berlin.

Der 25-jährige US-Amerikaner wurde 2016 von den Florida Panthers im NHL-Draft ausgewählt, spielte jedoch zunächst weiter am College und dann in kleineren Ligen in Nordamerika. Zuletzt war er in Österreich für die Vienna Capitals aktiv und kam dort in 25 Partien auf zehn Treffer und 15 Assists.

"Ben Finkelstein ist ein sehr guter Offensiv-Verteidiger, an dem wir viel Freude haben werden", wird Sportdirektor Stephane Richer in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist läuferisch sehr stark und kann auch in Überzahl eingesetzt werden. Er hat einen gefährlichen Schuss und keine Probleme mit viel Eiszeit. In seiner ersten Saison in Europa hat er alle von seinen offensiven Fähigkeiten überzeugt."

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 20 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtklub sieben Ausländerlizenzen vergeben und noch vier weitere zur Verfügung.