Trotz zuletzt großer Erfolge steht das Berliner Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Robert Kunkel finanziell vor dem Aus. Ihre Vorwürfe in Richtung Verband stehen sinnbildlich für die mangelhafte Sportförderung in Deutschland. Von Marc Schwitzky

Doch das Training in Bergamo hat seinen Preis. 35.000 bis 45.000 Euro jährlich, um genau zu sein. "Da sind Wettkämpfe, die wir dieses Jahr bestreiten, noch gar nicht mit einberechnet. Wir haben in der letzten Saison ganz gute Preisgelder bekommen und können uns damit bis Oktober finanzieren", blickt Kunkel voraus.

Berlin als Standort reichte mit seinen Bedingungen schlicht nicht mehr aus, vergangenes Jahr sind Hocke-Kunkel nach Bergamo in Italien gegangen. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in Bergamo in allen Bereichen ein deutlich professionelleres Umfeld haben. Dadurch, dass man etwas zahlt, kann man auch eine gewisse Gegenleistung erwarten", erklärt Kunkel. "Man kann anhand unserer Ergebnisse objektiv belegen, weshalb Bergamo der bessere Standort für uns ist."

Die mangelhafte finanzielle Unterstützung des Verbandes wäre für die beiden Athlet:innen womöglich verkraftbar, gäbe es Sponsoren, die einspringen. Doch auch hier macht die fehlende Infrastruktur des Verbandes Probleme. "In anderen Sportarten kümmert sich auch der Verband darum, der entweder selbst Sponsoren hat oder sie vermittelt. Unser Verband hat aber keinerlei Sponsoren und kann keine vermitteln – da gibt es großen Aufholbedarf", erklärt Kunkel und wird von Hocke ergänzt: "Gerade für Randsportarten wie Eiskunstlaufen ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der den Sport fördern möchte – auch weil wir kaum in den Medien stattfinden." Der Verband reagiert auch darauf knapp: "Zur Zeit gibt es keine personellen Ressourcen, die diesen Service bieten können. Das Problem ist erkannt und die DEU arbeitet an der Generierung von Sponsoren für die Sportart Eiskunstlaufen", heißt es in einer Stellungnahme an den rbb.

Eine weitere Hoffnung des Paares ist eine konstruktivere Zusammenarbeit mit dem Verband. "Wir würden uns wünschen, dass ein größerer Teil unserer Kosten finanziert wird, um in vorhinein zu wissen, womit man rechnen kann. Anstatt zur Hälfte des Jahres zu hören: 'Hier kriegt ihr 400 Euro, dort 1.200 Euro und das hier können wir gar nicht bezahlen'", so Kunkel, der den Verband mit einem weiteren Vorwurf konfrontiert: "Außerdem haben wir zuletzt recht viel Preisgeld durch eigene Investitionen erlaufen und da hat der Verband leider einen Teil für sich einbehalten und ist nicht bereit, in irgendeiner Weise in Verhandlungen zu treten, damit wir das bekommen, was wir auch investiert haben." Laut der DEU sei dies das "übliche Prozedere der Regularien der International Skating Union" und würde "alle Athleten gleichermaßen" treffen, so die kurze Antwort des Verbands.