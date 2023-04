Dem FSV Luckenwalde ist am 28. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nordost ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gelungen. Die Mannschaft von Trainer Michael Braune setzte sich am Sonntag gegen den Tabellenvierten Lok Leipzig mit 2:1 (0:0) durch und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten theoretischen Abstiegsplatz der Liga.

In einer umkämpften Partie, in der Schiedsrichter Marko Wartmann gleich sieben gelbe Karte verteilte (vier für Luckenwalde, drei für Leipzig), gingen die Gäste aus Sachsen nach einer torlosen ersten Halbzeit in der 57. Minute in Führung. Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Djamal Ziane aus rund elf Metern zur verdienten Führung für die Favoriten ein, die in zuvor zwölf Aufeinandertreffen noch nie gegen Luckenwalde verloren hatten.