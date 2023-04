Berliner AK verliert klar in Chemnitz

0:3 in der Regionalliga Nordost

Der Berliner AK hat in der Regionalliga Nordost am Samstagnachmittag eine klare Niederlage kassiert. Die Berliner unterlagen beim Chemnitzer FC mit 0:3 (0:1). In der Tabelle bleiben sie damit vorerst im Mittelfeld auf dem neunten Platz.