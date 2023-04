Vor Spiel Lichtenberg gegen Jena - Überfall bei Fan-Anreise löst Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten aus

Mo 17.04.23 | 22:39 Uhr

Bild: dpa/Michael Gottschalk

Weil es bei der Anreise von Fußballfans nach Berlin zu einem gewaltsamen Angriff gekommen ist, hat die Bundespolizei am Wochenende am Berliner Hauptbahnhof einen ganzen Fanzug überprüft. Sowohl bei dem Zwischenfall in Naumburg (Saale) als auch beim Einsatz der Bundespolizei wurden mehrere Personen verletzt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Demnach hatten vor der Regionalligapartie zwischen Lichtenberg 47 und Carl Zeiss Jena etwa 15 bis 20 vermummte Personen im Bahnhof Naumburg "fünf Anhänger eines sächsischen Fußballvereins" überfallen. Einen 17-Jährigen hätten die Angreifer mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zudem hätten die Vermummten Fanbekleidung und -utensilien geklaut. Anschließend sollen die Täter in den Zug gestiegen und weiter in Richtung Berlin gereist sein.

Am Berliner Hauptbahnhof erwartete die Bundespolizei die anreisenden Fans bereits. Die Identitäten von 145 Personen aus dem Zug seien festgestellt worden. Bei dem Einsatz seien zwei Männer und eine Frau verletzt worden, so die Bundespolizei. Sie gab an, die Fans seien mehrfach polizeilichen Anweisungen nicht gefolgt, daraufhin hätten die Beamten "Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt" eingesetzt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei bereits am Samstag sagte, erlitt ein Fan einen Nasenbeinbruch, ein anderer einen Handbruch.

17-Jähriger in Zug mehrfach ins Gesicht geschlagen

Die Fan-Organisation Blau-Gelb-Weiße Hilfe beklagte am Sonntag auf ihrer Webseite in einer Stellungnahme brutale Polizeigewalt gegen Fans des FC Carl Zeiss Jena. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte auf Anfrage, auch dieser Vorwurf werde im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. "Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung werden umfangreiche Videoaufzeichnungen ausgewertet und dabei das Verhalten aller Beteiligter geprüft", hieß es in der Mitteilung. Ermittelt werde wegen des Verdachts des Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte sowie des Landfriedensbruchs.