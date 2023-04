Kapitänin Laura Emonts entschied den Fünf-Satz-Krimi vor 1.246 Zuschauern in der MBS-Arena mit dem ersten Matchball. Zu ihrem ersten von maximal drei Spielen im Halbfinale treten die Potsdamerinnen bereits am Samstag beim Schweriner SC an. Es ist die Neuauflage des deutschen Pokalfinales vom Februar, das die Schwerinerinnen 3:0 gewannen.

Gegen Suhl tat sich der SC Potsdam über weite Strecken ausgesprochen schwer. Den Offensivkräften fiel anfangs gegen die starke Feld- und Blockabwehr der Gäste wenig ein. Über die Stationen 8:4 und 19:11 entschieden die Thüringerinnen den ersten Satz mit 25:17 klar für sich.