Volleyball-Bundesliga | Halbfinale - SC Potsdam gewinnt packendes Spiel in Schwerin

Sa 22.04.23 | 20:18 Uhr

Bild: IMAGO / Beautiful Sports

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das erste Playoff-Halbfinalspiel um die deutsche Meisterschaft beim Schweriner SC am Samstagabend überraschend mit 3:2 (25:19, 23:25, 21:25, 35:33, 15:11) gewonnen. Die Potsdamerinnen kamen gut in die Partie und überzeugten mit konzentriertem Abwehrverhalten und konsequenten Angriffsaktionen. Dabei sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass sie auch davon profitierten, dass Schwerin auf einige Schlüsselspielerinnen verzichten musste: unter anderem fiel die türkische Nationalspielerin Tutku Burcu Yüzgenc wegen Rückenbeschwerden aus - Schwerin trat also ohne etatmäßige Diagonalangreiferin an, dafür aber mit drei Außen-Anahmespezialistinnen.

Dramatischer vierter Satz

Ab dem zweiten Satz fanden dann auch die Gastgeberinnen in ihrer neuen Formation immer besser ins Spiel. Besonders dramatisch verlief der vierte Abschnitt, als die Brandenburgerinnen schon am Rande einer Niederlage standen: Der SC Potsdam geriet zunächst nach einer 22:17-Führung unverhofft noch ins Wanken. Es ging in die Satzverlängerung, in der die Gäste acht Matchbälle abwehrten und mit dem dritten Satzball ihrerseits den Tiebreak erzwangen. Im Entscheidungssatz erwiesen sich die Brandenburgerinnen als das nervenstärkere Team. Über die Stationen 5:1, 9:7 und 10:10 verschafften sie sich schließlich beim Aufschlag von Pia Leweling die entscheidenden Vorteile. Kapitänin Laura Emonts nutzte am Ende den zweiten Matchball zum Sieg.

Große Chance auf den Finaleinzug in Spiel 2 am Mittwoch

Für den SC Potsdam war es zugleich ein Novum in der laufenden Bundesliga-Saison: Schließlich hatten die Potsdamerinnen alle der bisherigen drei Begegnungen mit Schwerin verloren. Das Team von Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez hat nun die große Chance, in der eigenen Halle den Einzug ins Meisterschaftsendspiel klarzumachen. Das zweite Halbfinal-Match in der Best-of-Three-Serie findet am Mittwoch (20:15 Uhr) in Potsdam statt. Ein mögliches, drittes Entscheidungsspiel würde am kommenden Samstag in Schwerin steigen. In der anderen Halbfinalpaarung spielen die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart und des Dresdner SC um den Finaleinzug.