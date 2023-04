"Ich wollte Volleyball in all seinen Facetten kennenlernen"

Dirk Westphal hat am Sonntag ein emotionales Karriereende gefeiert. Als Profi war er in Ländern aktiv, in denen Volleyball zu den beliebtesten Sportarten gehört. Hierzulande ist der Stellenwert geringer, Westphal spricht von einer verpassten Chance.

Das Ausscheiden aus den Volleyball-Playoffs am Sonntag war für Dirk Westphal gleichbedeutend mit dem Ende seiner aktiven Karriere. Mit den Netzhoppers KW Bestensee bot er dem Favoriten aus Lüneburg dabei lange Paroli, eine Sensation wäre vielleicht sogar drin gewesen . Auch so sei es ein angemessenes Finale für seine langjährige und von zahlreichen Erfolgen geprägte Laufbahn gewesen, sagt der Außenangreifer dem rbb.

"Ich wollte den Volleyball in all seinen Facetten kennenlernen", sagt Westphal. Diesem Wunsch ist er auch in den Jahren danach durchaus entsprochen: Es folgten Engagements bei Erstligaklubs in Belgien, Polen, Frankreich und Iran - Nationen, in denen der Volleyballsport laut Westphal einen größere Rolle spiele als in Deutschland. "Man wird auf der Straße erkannt und bekommt teilweise auch etwas zu hören, wenn man mal nicht so gut gespielt hat", erinnert sich Westphal.

In einer emotionalen Abschiedsansprache am Sonntag hatte Westphal gesagt: "Ich wollte mich nochmal bei meiner Familie bedanken, die den ganzen Scheiß dreißig Jahre mitgemacht hat." Vom rbb darauf angesprochen, was genau er mit dem Mist meine, sagte der Ex-Volleyballer: Das Leben als Profisportler sei entbehrungsreich, oft sei man unterwegs. Er selbst habe sich durch dem Volleyball verwirklichen können, habe seinen Traum leben können - doch das habe nur funktioniert, weil er die Unterstützung seiner Familie hatte.