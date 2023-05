Siebeneinhalb Stunden lang diskutierten Verantwortliche und Mitglieder von Hertha BSC am Sonntag in der Messe miteinander. Dabei zeigten sich viele Sorgen um die sportliche und finanzielle Zukunft, aber auch ein bisschen Zuversicht.

Die sportliche Situation für Hertha BSC könnte kaum schlechter sein. Sehenden Auges steuern die Berliner geradewegs dem Abstieg in die 2. Bundesliga entgegen. Doch statt großer Wut und Zorn lag am Sonntag in der Messehalle 18 am Ende sogar ein wenig Zuversicht in der Luft.

Das lag wohl vor allem an der offenen Diskussionskultur, die Präsident Kay Bernstein in die Mitgliederversammlung brachte. Ruhig und gut vorbereitet stand er den anwesenden Fans Rede und Antwort, nahm sich jeder noch so kleinen Frage an und stillte den Redebedarf der Mitglieder.