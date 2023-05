Laufen Sie jeden Tag die gleiche Distanz und wie sieht es mit Ruhetagen aus?

Genau. 120 Marathons in 140 Tagen. Also habe ich 20 Ruhetage eingeplant, wobei ich mich da jetzt noch gar nicht so genau festlegen will. So weit es gut läuft, will ich sechs Tage am Stück durchziehen und dann einen Tag Pause machen. Gestartet bin ich in Frankfurt Oder und bin jetzt gerade in Sachsen. Wenn ich in den Alpen angekommen bin, werde ich wohl ein paar Pausentage mehr einlegen müssen. Sobald es dann wieder flacher wird, laufe ich vielleicht auch mal acht Tage am Stück.