Bei einem Nachwuchs-Fußballspiel in Berlin ist es am Sonntag zu körperlichen Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit und kündigte an, wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte zu ermitteln.

Laut den Einsatzkräften seien bei der B-Jugend-Partie zwischen dem FC Nordost und dem FC Internationale auf dem Fußballplatz in der Walter-Felsenstein-Straße in Marzahn kurz vor Abpfiff zunächst mehrere Spieler mit dem 57 Jahre alten Schiedsrichter aufgrund dessen Entscheidungen aneinander geraten. Im weiteren Verlauf seien zudem einige Fans beider Vereine auf das Spielfeld gerannt und hätten sich an der inzwischen körperlichen Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Teams beteiligt.