Kapitän Christopher Trimmel hielt ihn stolz in Richtung Fans, den silber-glänzenden Papp-Pokal, um dann von Niko Gießelmann mit einer Bierdusche verfolgt zu werden. Seit wenigen Minuten stand fest, was nicht nur für viele Fans noch immer wie ein Märchen klingt: Der 1. FC Union hat sich an diesem Samstagnachmittag durch den Sieg gegen Werder Bremen für die Champions League qualifiziert. Mit der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte - auf den Tag genau vier Jahre, nachdem sie in die Bundesliga aufgestiegen waren. Oder wie es die Union-Fans auf einem Banner zusammenfassten: "Wat 'ne Saison, da kannste echt nich' meckern."

Und so wurde die Alte Försterei mit dem Abpfiff um 17:23 Uhr zur Party-Zone. Erst im Stadion, dann davor. Tausende Fans versammelten sich auf dem Parkplatz und feierten ihre königliche Mannschaft auf dem Balkon. "In welchem Wettbewerb spielen wir nächste Saison?", fragte Siegtorschütze Rani Khedira ins Mikrofon. "Champions League, Champions League", schallte es von den Fans zurück. Wieder und wieder. "Das kriegen wir auch hin, oder?", fragte ein sichtlich glücklicher Oliver Ruhnert. Die Frage war ob der Geschichte der letzten Jahre Antwort zugleich.

Auch die Fans, die den Vorplatz zwischenzeitlich in rot-weißen Rauch gehüllt hatten, versprühten an diesem lauen Abend Glückseligkeit. "Surreal" war eines der Wörter des Abends. Ein komplett heiserer Vorsänger stimmte auf dem Balkon "FC Union international" an. Selbst der Busfahrer der Köpenicker griff zum Mikrofon. Und in der Menge unten freuten sich die Fans schon auf das, was da in der kommenden Saison kommen wird. "Man City, Real oder Barcelona: Alles egal, wir nehmen jeden Gegner", erzählte einer der vielen begeisterten Anhänger.