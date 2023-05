Durch den Sieg über den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende ist die Hoffnung zurückgekehrt rund um Hertha BSC. Dabei ist die Mannschaft immer noch Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg zum Auftakt des 32. Spieltags beim 1. FC Köln könnte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai immerhin am VfL Bochum vorbei ziehen und zumindest für den Moment auf Rang 17 verweilen, punktgleich mit den Stuttgartern auf Relegationsplatz 16.

Zumindest statistisch scheint ein Sieg in Köln jedoch mehr als fraglich. Ein einziger Auswärtssieg steht für Hertha BSC in dieser Saison bisher zu Buche. Weniger Punkte (5 in 15 Spielen) auf fremden Plätzen hat bisher keine andere Mannschaft errungen. Immerhin die persönliche Bilanz von Pal Dardai in Spielen gegen den 1. FC Köln macht Mut. In zehn Duellen gab es fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen für den Ungarn.