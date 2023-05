Rechenspiele für Unions Champions-League-Quali - Aller guten Punkte sind drei

Mo 15.05.23 | 18:00 Uhr | Von Fabian Friedmann

Bild: imago/Matthias Koch

Der 1. FC Union Berlin kann zwei Spiele vor Saisonende aus eigener Kraft den Einzug in die Königsklasse schaffen. Ein Sieg in Hoffenheim und Platz vier wäre wohl sicher. Der ärgste Verfolger aus Freiburg bräuchte dann zwei hohe Siege. Von Fabian Friedmann



Der viel umjubelte 4:2-Heimsieg gegen den Mitkonkurrenten SC Freiburg war pures Gold wert für den 1. FC Union Berlin. Denn die Ausgangsposition für das Erreichen eines Champions-League-Platzes in der Fußball-Bundesliga ist nun äußerst komfortabel. Union hat vor den beiden abschließenden Spieltagen alles selbst in der Hand und könnte bereits mit einem Sieg am kommenden Samstag in Hoffenheim das Ticket für die Königsklasse lösen.

Europa League dank Bestmarke sicher

Eine neue Bestmarke hat der 1. FC Union durch den Sieg gegen Freiburg bereits aufgestellt. Der Punkterekord aus der vergangenen Spielzeit (57 Zähler) wurde gebrochen. Die Eisernen haben nun schon zwei Zähler mehr auf dem Konto. Die Qualifikation für die Europa League ist damit fix, weil die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf Platz 6 (derzeit der VfL Wolfsburg) satte zehn Punkte Vorsprung besitzt. Bayern München und Borussia Dortmund sind derweil bereits sicher qualifiziert für die Champions League, dahinter streiten RB Leipzig, Union und Freiburg um die anderen beiden deutschen Startplätze. Um den großen Wurf Richtung Königsklasse zu landen, benötigen die Eisernen aber noch einen weiteren Sieg, also drei Punkte, um Verfolger Freiburg relativ sicher auf Distanz zu halten.

Knackpunkt Torverhältnis

Die Köpenicker liegen aktuell auf Platz vier und haben 59 Punkte auf dem Konto, der SC Freiburg mit 56 Punkten drei Zähler dahinter auf dem Europa-League-Platz. Dabei spielt Union das bessere Torverhältnis (+14) im Vergleich zum SC Freiburg (+6) deutlich in die Karten. Sollte Union in Hoffenheim gewinnen, dann wären wohl selbst zwei Freiburger Siege (gegen die ebenfalls noch um die Europapokalplätze spielenden Wolfsburg und Frankfurt) nicht genug, um Union zu überholen. Denn der FCU müsste bei dieser Konstellation am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen deutlich verlieren und Freiburg gegen Wolfsburg und bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt noch die mindestens acht Tore aufholen, um an Union vorbei auf einen Champions-League-Platz zu rutschen. Es ist zwar nicht unmöglich, aber äußerst unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt, zumal die Eisernen seit 15 Monaten (!) nicht mehr im heimischen Stadion An der Alten Försterei verloren haben. Im besten Fall könnte Union bereits am Wochenende sicher für die Champions League qualifiziert sein: sollte Union gewinnen und Freiburg nicht oder Union einen Zähler holen und der SCF gegen Wolfsburg verlieren.

Ein Sieg aus zwei Spielen

Sollte Union nichts Zählbares mitnehmen aus Hoffenheim, für die es nach wie vor gegen den Bundesliga-Abstieg geht, wäre der Druck auf die Fischer-Elf im letzten Spiel gegen Bremen deutlich erhöht. Natürlich abhängig davon, wie Freiburg gegen Wolfsburg am Freitagabend spielt. Holen die Breisgauer einen Sieg, wären sie vor dem letzten Spieltag zumindest punktgleich mit Union. Sollte Freiburg gegen Wolfsburg und anschließend in Frankfurt dagegen verlieren, dann würden sogar zwei Niederlagen für den FCU zum Einzug in die Königsklasse reichen. Durch das aktuell schlechtere Torverhältnis muss Freiburg mit großer Wahrscheinlichkeit vier Punkte mehr als Union holen aus den letzten beiden Spielen. Zwei Unentschieden könnten jedoch in der Köpenicker Endabrechnung zu wenig sein, sollten die Breisgauer zweimal gewinnen. Die Faustregel für alle Unioner lautet also: Ein Sieg aus zwei Spielen und das Ticket für die Königsklasse ist mit großer Wahrscheinlichkeit gebucht.



RB Leipzig muss noch zu den Bayern

Und da wäre auch noch der dritte Kontrahent um die Champions League: RB Leipzig. Die Sachsen liegen aktuell einen Punkt vor den Eisernen, zudem verfügen sie über ein fünf Tore besseres Torverhältnis. Das Team von Trainer Marco Rose präsentierte muss am kommenden Samstag zu Spitzenreiter Bayern München, der noch mit Borussia Dortmund um die Meisterschaft kämpft. Höchst fraglich also, ob Leipzig in München drei Punkte mitnimmt. Ein Sieg in Hoffenheim könnte Union dann sogar auf den dritten Platz nach vorne spülen. Die Köpenicker hätten dann vor dem letzten Spieltag eine noch bessere Ausgangslage - denn dann müssten Leipzig UND Freiburg noch vorbei ziehen.

Unions Rechenspiele im Überblick

Union holt sechs Punkte: sicher für die Champions League qualifiziert Union holt vier Punkte: sicher für die Champions League qualifiziert Union holt drei Punkte: für die Champions League qualifiziert, wenn Freiburg nicht zwei Siege feiert und Union das um acht Tore bessere Torverhältnis gegenüber Freiburg einbüßt Union holt zwei Punkte: für die Champions League qualifiziert, wenn Freiburg keine zwei Siege in den letzten beiden Spielen einfährt Union holt einen Punkt: für die Champions League qualifiziert, wenn Freiburg keine zwei Siege gelingen oder ein Remis und ein Sieg und sie dabei die acht Tore aufholen Union holt null Punkte: für die Champions League qualifiziert, wenn Freiburg nicht einen Sieg und ein Remis einfährt oder mit einem Sieg und einer Niederlage (und der vorausgesetzten Union-Niederlagen) die acht Tore aufholt



