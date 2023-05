Jetzt live hören und im Ticker - Union kämpft gegen Freiburg um die Champions League

Sa 13.05.23 | 15:26 Uhr

Die Mannschaft von Urs Fischer empfängt am Samstag ihren direkten Konkurrenten im Stadion An der Alten Försterei. Der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg sind punktgleich und wollen beide den Startplatz in der Königsklasse.

Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum direkten Duell in Köpenick: 56 Punkte verbuchen der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg jeweils auf dem Konto. Die Köpenicker stehen auf dem vierten Platz und wären so aktuell für die Champions League qualifiziert.

Im Vergleich zum Spiel in Augsburg nimmt Trainer Urs Fischer drei Änderungen in der Startaufstellung vor: Josip Juranovic, Paul Jaeckel und Aissa Laidouni nehmen erstmal auf der Bank Platz, dafür dürfen Christopher Trimmel, Diogo Leite und Andras Schäfer von Beginn an spielen. Die Aufstellung: Rönnow – Doekhi, Knoche, Diogo Leite – Trimmel, Schäfer, Khedira, Haberer, Roussillon – Becker, Behrens

